Da New X-Men a Howard the Duck: tutte le nuove serie annunciate al San Diego Comic-Con

Nonostante la cancellazione dei panel dell'MCU, dovuta allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood, la Marvel è comunque riuscita a lasciare un segno indelebile al San Diego Comic-Con 2023, presentando ben undici serie, tra cui anche eventi crossover, in arrivo sugli scaffali delle fumetterie nel corso dei prossimi mesi.

Partiamo con X-Men Blue: Origins, one-shot in uscita a novembre 2023, scritta da Si Spurrier e disegnata da Wilton Santos, in cui verrà esplorata la storia passata di Mistica e suo figlio Nightcrawler. Successivamente troviamo Timeless, altra storia one-shot in arrivo a dicembre di Collin Kelly, Jackson Lanzig e Juann Cabal, in cui Power Man, l’ultimo supereroe sopravvissuto e in possesso dei poteri di Hulk, Iron Fist e Sentry, dovrà affrontare l’immortale Moon Knight.

La terza novità riguarda Deadpool: Seven Slaughters, one-shot che segna il ritorno del creatore del mercenario chiacchierone, Rob Liefeld, al fianco di Greg Capullo, anch’egli pronto a tornare in grande stile alla Marvel dopo anni. In arrivo il 15 novembre 2023, il volume mostrerà una settimana nella vita del mercenario, impegnato ad uccidere un obiettivo al giorno. Sempre a novembre debutterà la serie di Superior Spider-Man per celebrare i 10 anni dalla nascita del personaggio, che partirà subito dopo gli eventi narrati nella storia one-shot Superior Spider-Man Returns.

L’8 novembre uscirà invece il primo numero della nuova serie di Punisher, con il debutto di Joe Garrison, il nuovo punitore, ideato da David Prepose e Dave Wachter. Rob Liefeld segna il suo ritorno anche con due nuove serie, entrambe previste per il 2024, vale a dire Time To Kill e First Contact, che riguarderanno rispettivamente Major X e Cable al fianco degli X-Men originari.

Rimanendo in tema mutanti, uno degli annunci che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico è stata la serie Who are the New X-Men? di cui non è stato presentato molto, e arriveranno novità nel mese di novembre 2023. Arriviamo poi a Daredevil: Black Armor, miniserie scritta da D.G. Chichester e disegnata da Netho Diaz e Mark Bagley, in cui vedremo il ritorno della tuta nera del vigilante di Hell’s Kitchen, considerata piuttosto controversa al momento del suo debutto negli anni ’90.

Arriviamo poi a Marvel Superheroes Secret Wars: Battleworld, evento crossover scritto da Jim Shooter, con i disegni di Mike Zeck e Bob Layton. La miniserie promette di esplorare verità nascoste riguardo il primo grande evento crossover della Marvel, le Guerre Segrete del 1984. Altra grande sorpresa è stato il ritorno di Howard il Papero nel one shot previsto per novembre 2023, ad opera di Chuck Zdarsky, Daniel Kibblesmith e Merritt K, in cui il protagonista esplorerà diverse situazioni per comprendere come sarebbe andata la sua vita se avesse fatto scelte diverse.

Infine, è stato presentato anche l’evento crossover Gang War, che coinvolgerà grandi gruppi del crimine organizzato di New York, e anche grandi supereroi pronti a difendere la Grande Mela. Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità annunciate al San Diego Comic-Con 2023 nei commenti. Per finire, ecco i primi dettagli su Super Stories Variant Covers.