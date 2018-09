New York Comic Con: annunciati degli esclusivi Funko Pop

Non manca molto ormai al New York Comic Con e sembra che Funko sia pronto per celebrare l’evento. Infatti un nuovo set di action figure a tema anime esclusive per il NYCC sono state annunciate e di sicuro i portafogli dei fan dell'animazione giapponese non saranno particolarmente contenti.

Funko, aveva rivelato su Twitter, che al famoso evento newyorkese, il quale si terrà tra il 4 e il 7 ottobre, avrebbe portato delle figure esclusive a tema anime. I brand coinvolti sono: Dragon Ball, One Piece e Tokyo Ghoul.

Come potete vedere dai tweet riportati, per quanto riguarda Dragon Ball, vi saranno un Funko Pop di Vegeta in forma Oozaru ("scimmione") e di Vegeta blu cromato.

Per One Piece invece vi sarà solamente Brook, mentre, per Tokyo Ghoul, vi sarà il Funko Pop di Eto.

Per avere la possibilità di ottenere questi Funko Pop occorrerà iscriversi alla lotteria ufficiale del New York Comic Con. Chi possiede la badge potrà entrare prima del 24 settembre per avere la possibilità di vincere un posto in “prima fila” per le bancarelle di Funko. Però, fortunatamente, per coloro che non potranno partecipare all’evento, tutte le figure, ad eccezione di quella di Vegeta Blu Cromato, saranno disponibili da Hot Topic.

Qualche tempo fa, per chi non lo sapesse, è stato annunciato anche un altro Funko Pop a tema Dragon Ball: quello di Majin Vegeta.