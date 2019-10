Newtype Anime Awards 2019: Demon Slayer schiaccia la concorrenza, ecco tutti i vincitori

Newtype, il famosissimo mensile di Kadokawa, ha finalmente annunciato i vincitori dei Newtype Anime Awards 2018/19. Oltre alla miglior serie anime e al miglior film, si aggiudicano un premio i migliori personaggi maschili e femminili, i migliori doppiatori di ambo i sessi, la migliore emittente televisiva e il miglior studio di produzione.

La classifica è stilata annualmente ed è stata presentata al Machi Asobi XXIII Anime Event. Di seguito potete leggere tutti i vincitori.

Miglior serie anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Bungo Stray Dogs Banana Fish Sarazanamai PERSONA 5 the Animation WATATEN!: an Angel Flew Down to Me A Certain Magical Index III L'Attacco dei Giganti 3 Sword Art Online: Alicization Kemurikusa

Miglior film anime

Promare Fate/stay night: Heaven's Fell II lost butterfly Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom Code Geass: Lelouch of the Re;surrection Weathering With You Re: ZERO -Startinf Life in Antoher World - Memory Snow Psycho-Pass: Sinners of the System (tutti e tre i film) Sound! Euphonium The Movie - Our Promise: A Brand New Day My Hero Academia: Two Heroes Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl

Miglior personaggio maschile

Tanjiro Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Ash Lynx (Banana Fish) Kirito (Sword Art Online: Alicization) Chuya Nakahara (Bungo Stray Dogs) Lelouch Lamperouge (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection) Lio Fotia (Promare) Osamu Dazai (Bungo Stray Dogs) Galo Thymos (Promare) Wakaba (Kemurikusa) Shirō Emiya (Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly)

Miglior personaggio femminile

Nezuko Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Sakura Mato (Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly) Kyoka Izumi (Bungo Stray Dogs) Asuna (Sword Art Online: Alicization) Saber (Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly) C.C. (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection) Lucia Fex (Promare) Rin (Kemurikusa) Sakura Kinomoto (Cardcaptor Sakura: Clear Card) Alice Synthesis Thirty (Sword Art Online: Alicization)

Altri vincitori

Migliore Mascotte: Vinny (Promare)

(Promare) Miglior doppiatore: Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

(Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Miglior doppiatrice: Akari Kito (Noa Himesaka in WATATEN!: an Angel Flew Down to Me)

(Noa Himesaka in WATATEN!: an Angel Flew Down to Me) Miglior Opening: Gurenge by LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Miglior soundtrack: Elements Garden (Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom)

(Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom) Miglior regista: Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Miglior sceneggiatore: Kazuki Nakashima (Promare)

(Promare) Miglior character design: Akira Matsushima, Miyuki Sato, Yoko Kajiyama e Mika Kikuchi (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge)

e (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge) Premio "Nogizaka46": The Promised Neverland

Nel premio "miglior film anime" potreste trovare anche alcuni OVA, la regione per cui questi sono stati inseriti risiede nel fatto che vengono presi in considerazione tutti gli anime che sono stati proiettati almeno una volta nei cinema.

Come potete osservare comunque, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembrerebbe essere il vincitore assoluto, mentre non hanno trovato spazio The Rising of the Shield Hero, Le Bizzarre Avventure di Jojo, Dororo o Kaguya-sama: Love is War. Akari Kito poi, la vincitrice del premio "miglior doppiatrice" è anche la voce di Nezuko Kamado.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan del vincitore poi, vi ricordiamo che è stato recentemente mostrato il primo trailer del film di Demon Slayer e che potete leggere la nostra recensione cliccando su questo link!