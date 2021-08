Next Manga Awards, Kadokawa premia i migliori manga del 2021: Top 10 e vincitori

La casa editrice Kadokawa ha rivelato i nomi dei due vincitori dei Next Manga Awards 2021, l'ultima edizione dei prestigiosi premi assegnati alle migliori serie manga dell'anno passato. Le opere vincitrici sono state scelte direttamente dai fan, che hanno assegnato i loro voti presso due siti web ufficiali, uno per i lettori giapponesi e uno per quelli occidentali.

Per l'edizione 2021, Kadokawa ha inserito in lista cinquanta manga fisici e cinquanta web manga, aprendo per la prima volta le votazioni anche al di fuori del Giappone. Per essere eleggibili, le opere dovevano avere meno di 5 Volumi pubblicati, e ogni fan poteva esprimere un massimo di tre preferenze. In basso potete dare un'occhiata alle Top 10 finali.

Top 10 miglior serie manga (cartaceo)

Oshi no Ko Uma Musume: Cinderella Gray Sousou no Frieren Onna no Sono no Hoshi Shangri-La Frontier The Elusive Samurai Kubo Won't Let Me Be Invisible Blue Box SAKAMOTO DAYS Chi: About the Movement of the Earth

Top 10 miglior serie manga (digitale)

Monster #8 Dandadan Senpai wa Otokonoko My Lvl999 Love for Yamada-kun Urabaito Touboukinshi Hyperinflation Ibitte Konai Gibo to Gishi I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability Gaming Lady Ninja vs Yakuza

Per quanto riguarda la Top 10 dei manga cartacei, il giovane autore Aka Akasaka si è tolto un'altra soddisfazione, dopo la vittoria del 2017 con Kaguya-sama: Love is War. Stupiscono invece le assenze di Four Knights of the Apocalypse, nuova opera dall'autore di The Seven Deadly Sins, e Boy's Abyss, il drama di Ryo Minenami, entrambe molto popolari anche in occidente.

Per i web manga, a trionfare è stato il solito Monster #8, già forte di oltre 4 milioni di copie in circolazione, nonché uno dei manga più letti dagli studenti giapponesi. Tra gli altri spicca l'ottimo Dandadan, da poco disponibile su MangaPlus, e la divertente commedia Senpai wa Otokonoko di Pamu.

