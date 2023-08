Nexus dei Duellanti: scopriamo il nuovo set di Yu-Gi-Oh! e i suoi mostri Illusione

La nuova espansione di Yu-Gi-Oh!, Nexus dei Duellanti è arrivata in edicola il 27 luglio scorso. Stiamo parlando dell’ultimo Core Set a raggiungere il Vecchio Mondo, nonché di gran lunga di uno dei più interessanti degli ultimi mesi: solo l’introduzione dei nuovi Mostri Illusione, infatti, fa di Nexus dei Duellanti un set imprescindibile.

Il nuovo core set di Yu-Gi-Oh!

Come sempre, iniziamo dalle “specifiche” tecniche di Nexus dei Duellanti. L’espansione, che in inglese si chiama Duelist Nexus e che ha prefisso DUNE, contiene un totale di 100 carte diverse, divise in 49 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete e una carta (Maghi del Legame e dell’Unità) che può essere trovata solo come Rara Segreta del Quarto di Secolo. Ogni carta Ultra Rara o Rara Segreta può essere sbustata a sua volta in versione variant Rara Segreta del Quarto di Secolo, con un pull rate di una carta di questa rarità ogni cinque booster box (non pacchetti, ma box: fate attenzione!).



Come da tradizione per i core set, Nexus dei Duellanti ha bustine da 9 carte ciascuna, che al momento oscillano tra i 4 e 4,50 Euro per pacchetto. In ogni bustina ci saranno 8 carte Comuni e una Super Rara o superiore. Inoltre, sarà possibile acquistare i classici Booster Box da 24 bustine ciascuno, che mentre scriviamo queste righe oscillano sul mercato tra i 65 e gli 85 Euro: si tratta in generale di prezzi piuttosto buoni, tutto sommato in linea con quelli di lancio di un nuovo set di Yu-Gi-Oh. Infine, vi ricordiamo che Nexus dei Duellanti è il primo set della dodicesima serie di Yu-Gi-Oh!, e sarà seguito dalla prossima espansione “core”, Age of Overlord, in uscita a fine 2023.

Date il benvenuto ai mostri Illusione

La vera particolarità di Nexus dei Duellanti è che il set introduce i nuovi mostri Illusione: “Illusione” è un nuovo tipo di mostro, nonché il primo ad arrivare nel TCG dal lontano 2017, quando sono state introdotte le creature Cyberso. In termini prettamente tecnici, i mostri Illusione sono accomunati da un effetto passivo che impedisce la loro distruzione in combattimento ma che, al contempo, impedisce loro di distruggere in combattimento mostri dell’avversario. In termini di lore, questo effetto “mima” il carattere illusorio di questi mostri, anche se non è detto che tutti i mostri illusione in arrivo in futuro lo manterranno.



Al momento, i mostri Illusione di Yu-Gi-Oh! sono solo quattro, ovvero la Super Rara “Chimera, la Bestia Illusione”, la Comune “Coatl Campo di Grano”, la Super Rara “Spadacavaliere Specchio” e la Rara Segreta “Mago dell’Incubo”. In più, altri due mostri Illusione (o forse più) arriveranno con Age of Overlord nel corso dell’autunno o dell’inverno. Evidentemente, si tratta di un numero di creature troppo basso per la creazione di un deck o di un tema interamente incentrato su di esse, almeno per il momento. Allo stesso modo, è improbabile che queste carte trovino uso come dei supporti per altri temi già consolidati: come sempre, dunque, queste nuove introduzioni non trovano grande gioco già nelle espansioni che le implementano nel TCG, ma è possibile che Konami introduca diversi mostri Illusione in futuro, rendendoli decisamente più interessanti e competitivi nel corso del 2024.



Ciò che ci colpisce in positivo dei mostri Illusione è quanto la loro lore sia radicata nelle origini del cardgame di Yu-Gi-Oh!, rendendoli la perfetta introduzione per il 25° anniversario del gioco di carte collezionabili. Queste carte, infatti, ripescano a piene mani dalle Magie Illusione utilizzate da Maximillion Pegasus nel manga di Yu-Gi-Oh! e tradotte successivamente persino in alcuni videogiochi realizzati da Konami. Tra le magie Illusione, poi riconvertite in mostri e in trappole nel cardgame, abbiamo per esempio il Pifferaio di Draghi e la Cattura-Draghi. Inoltre, tutti i Mostri Illusione presentati fino ad ora nascondono l’Occhio di Anubis nel loro artwork, a testimonianza della cura profusa da Konami nella loro realizzazione.

Uno scossone al competitivo?

Al di là dei mostri illusione, Nexus dei Duellanti porta con sé molti supporti per altri temi già molto utilizzati nel competitivo. Il primo è sicuramente quello di Visas Starfrorst, che riceve il Synchro Visas Amritara, che può cercare nel deck qualsiasi carta magia o trappola che menziona Visas Starfrost stesso: questo effetto rende la carta estremamente versatile e perfetta per l’Extra Deck di un gran numero di mazzi competitivi. Su queste basi, siamo certi che Visas Amritara diventerà una carta giocatissima nei prossimi mesi.



Un altro archetipo che esce rafforzato da Nexus dei Duellanti è certamente Infernobile, che riceve in particolare il Link-1 Imperatore Charles il Grande, con ben 3.000 punti di attacco ma che può essere evocato solo tributando il mostro Synchro di livello 9 Infernobile Cavaliere Imperatore Charles con una carta magia Equipaggiamento attiva. Ben più facile da evocare è invece il mostro Synchro Angelica, Principessa delle Nobili Armi, che per questo potrebbe iniziare a fare capolino in molti Extra Deck. Aggiungono flessibilità al tema una serie di altre carte con effetto, di magie e di trappole, tra cui segnaliamo Infernobile Cavaliere Ricciardetto, Infernobile Cavaliere Turpino, Infernobili Armi - Almace e La Continua Epica di Charles.



Infine, non possiamo non notare con enorme piacere che i tre temi di Incredibili Difensori, ovvero Purrely, Salvataggio-ASSO e Mikanko, hanno ricevuto un paio di carte a testa. Anche per questi temi, dunque, si avvicina sempre di più la “massa critica” che potrebbe renderli davvero giocabili in competitivo. In tal senso, la carta più interessante è senza dubbio il nuovo mostro XYZ Epurrely Noir, che permette di rimettere carte sul terreno in mano all’avversario e di giocare al contempo una trappola tematica per turno. Per gli altri due archetipi, invece, abbiamo il supporto garantito da Salvataggio-ASSO Preventore e da Arahime la Mikanko Manifestata.