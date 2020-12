Neymar, il campione brasiliano e stella del PSG ha dedicato il suo nuovo tatuaggio a Goku!

Se parliamo di calcio, al momento esistono davvero pochi attaccanti più forti di Neymar Jr, il calciatore brasiliano ex Barcellona e ora stella del Paris Saint-German. Il centravanti è famoso per le sue "pazzie", dai capelli colorati ai tatuaggi dedicati a personaggi dei fumetti, e recentemente ha trovato un curioso modo di esprimere il suo amore per Dragon Ball.

Come potete vedere in calce, Neymar ha deciso di tatuarsi il volto di Goku Super Saiyan sulla schiena, subito sotto i tatuaggi dedicati a Spider-Man e Batman. Le dimensioni del tattoo sono notevoli, e il calciatore ha rivelato che la ragione per cui l'ha fatto è "per amicizia". Gilmar Araujo, uno dei suoi migliori amici, ha infatti un tatuaggio simile con il volto di Vegeta, e il calciatore ha deciso di celebrare così il loro legame.

Saranno sicuramente contenti i tifosi del Paris Saint-German, che già in passato hanno espresso più volte il loro amore per Dragon Ball: prima con una meravigliosa coreografia con protagonista Goku Super Saiyan, poi con un gigantesco striscione dedicato al Drago Shenron.

E voi cosa ne pensate? Follia o bel gesto?