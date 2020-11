Nezuko cacciatore di demoni in questa fan art di Demon Slayer

All'inizio della storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'autrice Koyoharu Gotouge ci ha messo di fronte a una Nezuko Kamado trasformata in un demone, col fratello maggiore Tanjiro obbligato a fare qualcosa per salvarla. E la storia è proseguita su questo filone fino alla fine della pubblicazione, avvenuta lo scorso maggio.

La storia come si sarebbe potuta svolgere però se al posto di Nezuko ci fosse stato Tanjiro? E se quindi fosse stata la sorella la vera protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? Naturalmente questo è materiale da "What if" che difficilmente viene ripreso dagli autori originali, se non con qualche sketch di tanto in tanto. Qualcuno ha infatti in passato provato a scambiare la ragazza di Demon Slayer con Uraraka di My Hero Academia.

I fan però cercano sempre di ampliare il proprio mondo preferito e uno di questi, con una illustrazione, ha provato a immaginare come sarebbe stata Nezuko Kamado in veste di cacciatrice di demoni. Il fan H4Xotolt ha pubblicato su Reddit l'immagine che vedete in basso, con Nezuko vestita con la classica divisa nera femminile da cacciatore di demoni. Sopra indossa un haori rosa molto simile a quello che ha indossato durante la serie originale e i suoi capelli sono sempre in parte legati col fiocco rosa.

Lo sguardo vacuo ma dolce si posa sul corvo che è arrivato a riferirle qualche messaggio o assegnarle qualche missione. Vi sarebbe piaciuto vedere Demon Slayer con Nezuko protagonista? Inoltre, proprio Nezuko è al primo posto della top personaggi femminili del 2020 secondo i fan.