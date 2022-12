Nezuko di Demon Slayer diventa virale dopo un problema a una metropolitana, le foto

La popolarità di Demon Slayer è stata straripante. Il Giappone è stato completamente avvolto dalla storia di Tanjiro e dei cacciatori di demoni, ma il resto del mondo è finito nella stessa morsa. L'opera di Koyoharu Gotouge, animata magistralmente da Ufotable, è diventata di portata mondiale, con milioni di fan in ogni angolo del globo.

Mancano diversi mesi a Demon Slayer 3 eppure non si fa che vedere in giro i protagonisti, in ogni modo e in ogni luogo, anche quelli più impensabili. Ed è proprio ciò che è successo recentemente in Messico, uno dei paesi più colpiti dalla mania di Demon Slayer. A Città del Messico, la linea 6 della MetroCDMX ha avuto problemi a causa di un guasto improvviso alle porte, che non permetteva un'ottima chiusura di un vagone e quindi la sicurezza di tutti i suoi passeggeri. È stato necessario portare il treno in officina, con gli obbligatori disagi a passeggeri e tecnici, per poter individuare il problema: un piccolo portachiavi di Nezuko si era infilato in uno dei vani di scorrimento delle porte, bloccandone il funzionamento corretto.

I tecnici hanno scattato delle foto che sono finite sull'account Twitter ufficiale MetroCDMX dove si nota il portachiavi di Nezuko che ha bloccato la metropolitana, oltre che il posto in cui era finita. In aggiunta, è stato inserito il seguente messaggio: "Questa mattina, un treno della linea 6 è stato rimosso per un'ispezione, poiché un oggetto di plastica stava impedendo la chiusura corretta delle porte. Per favore, proteggete i vostri effetti personali [sulla metropolitana] e non ostruite le porte".

In poco tempo, il tweet è diventato virale, così come quella povera Nezuko che ha perso il suo possessore. E sempre dal Messico, ecco delle statuette di Demon Slayer di dubbio gusto.