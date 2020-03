Nezuko Kamado di Demon Slayer prende vita in uno strepitoso cosplay

Inutile girarci tanto attorno, tra le varie opere presentatesi all'interno del ricco mercato anime/manga, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata indubbiamente una di quelle che hanno ottenuto maggior successo, una produzione che tra manga e adattamento anime, ha saputo ottenere fama e fortuna in tutto il mondo.

In realtà, in un primo momento il successo dell'opera si rivelò appena moderato, e solo con il sopraggiungere della serie animata la produzione ha saputo effettivamente conquistare il grande pubblico, con Tanjiro Kamado e la sua ormai demoniaca sorella Nezuko che nel corso delle loro rocambolesche avventure sono velocemente divenuti due icone dell'industria, con innumerevoli opere fanmade che hanno fatto la loro comparsa sulla scena.

Questa volta, ad aver ammaliato il pubblico troviamo però la cosplayer @will_o_wisps, la quale ha condiviso sul suo profilo Instagram il suo ultimo lavoro a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e dedicato proprio alla piccola Nezuko. Come potete vedere dall'immagine posta a fondo news, la ragazza ha deciso di raffigurare la sorellina di Tanjiro nella sua peculiare forma da combattimento, una rara trasformazione che attinge maggiormente ai suoi poteri e abilità demoniache. Il risultato finale venuto a presentarsi è semplicemente splendido e, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi gli elogi di una larga fetta di fan.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.