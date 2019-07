Ni no Kuni: ammiriamo le atmosfere del film con questo viaggio in aereonave

Vediamo un nuovo spezzone di Ni no Kuni, prossima pellicola ispirata al gioco omonimo prodotto dallo studio giapponese Level-5. Questa volta i protagonisti sono Yu e Asha, in viaggio sulla loro aereonave, accompagnati dalla colonna sonora scritta da Joe Hisaishi, storico collaboratore di Hayao Miyazaki.

In uscita nelle sale nipponiche il prossimo 23 agosto, il film di animazione racconta la storia di tre amici, Yu, Asha e Kotona che, a seguito di uno strano incidente, hanno acquisito l'abilità di viaggiare tra il loro universo e un misterioso e fiabesco mondo chiamato Ni no Kuni. Gli amici saranno costretti a mettere a rischio la loro incolumità per salvare la vita di Kotona.

Le voci dei 3 protagonisti saranno quelle di Kento Yamazaki, Mackenyu e Mei Nagano, mentre a dirigere il film troveremo Yoshiyuki Momose, famoso per il suo lavoro in The Legend of Galactic Heroes, Only Yesterday e Pom Poko. La sceneggiatura invece sarà scritta da Akihiro Hino, CEO della software house Level-5, mentre troveremo Hiroyoshi Koiwai come produttore esecutivo.

Se volete immergervi ancora nelle stupende atmosfere dell'anime ecco un ulteriore teaser trailer di Ni no Kuni, invece se siete interessati a tutti i personaggi che faranno la loro comparsa nel film, ecco l'elenco completo del cast dell'opera.