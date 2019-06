Ni no Kuni: annunciati due nuovi doppiatori aggiunti al cast del film

Il sito ufficiale della Warner Bros. Japan dedicato al film tratto da Ni no Kuni, videogioco JRPG sviluppato dai ragazzi di Level 5, hanno rivelato due nuovi membri del cast di doppiaggio. Mackenyu interpreterà l'amica di Yu Haru mentre Mei Nagano vestirà i panni della principessa Asha.

Per ora è stato rilasciato un solo trailer a riguardo del film, mentre qui di seguito potete leggere i nomi degli altri membri del cast:

Mamoru Miyano (Zombieland Saga) - Yoki, cancelliere magico del regno di Evermore e consigliere del re che ha la sua assoluta fiducia

Kenjirou Tsuda (K project) - Gabaras, capo supremo della Black Banner Army, che ha come obbiettivo il regno di Evermore

Maaya Sakamoto (Monogatari) - Saki/Velsa, la prima è un'amica d'infanzia di Yuu e Haru, la seconda è una donna guerriera che protegge la principessa di Evermore

Kouichi Yamadera (Souten no Ken) - Balton, capo dei cavalieri di Evermore. Il miglior spadaccino del regno e un cavaliere severo

Yuki Kaji (Fukigen na Mononokean) - Danpa, essere fatato che si prende cura della principessa di Evermore

Ni no Kuni narra la storia di un altro mondo parallelo al nostro, ma al tempo stesso completamente diverso. A seguito di un incidente che coinvolge il loro amico d'infanzia Kotona, il liceale Yu e il suo migliore amico Haru viaggeranno avanti e indietro tra i due mondi... e mentre le vite delle versioni di Kotona in ciascuna delle due dimensioni vengono messe in pericolo, quale sarà la "scelta finale" che circonda il trio e Ni No Kuni stesso?

