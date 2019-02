Ni no Kuni, introdotti i personaggi durante la conferenza dedicata al film d'animazione

L'annuncio della produzione di un lungometraggio animato ispirato alla nota serie videoludica Ni No Kuni ha senza alcun dubbio attirato l'attenzione dei fan. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Warner Bros. Japan e Level-5, importante software house nipponica. Vediamo cos'è emerso durante la conferenza di questa mattina.

La Warner Bros. Japan ha pubblicato nelle prime ore di domenica 10 febbraio, sul suo canale YouTube ufficiale, un filmato della durata di 8:25 minuti dedicato al videogioco di genere RPG sviluppato da Level-5 e Studio Ghibli. I dettagli riguardanti il futuro progetto animato si concentrano prevalentemente tra 0:10 e 1:18 minuti per mettere in primo piano la conferenza stampa tenutasi ieri.

Secondo quanto comunicato il film farà il suo debutto ufficiale già in questo 2019, più precisamente quest'estate, tuttavia non disponiamo ancora di una data ufficiale. L'attore nipponico Kento Yamazaki (noto per i live-action Death Note's L, live-action Orange's Kakeru Naruse) vestirà i panni del protagonista Yū (le immagini sono visibili durante la proiezione del filmato). Il giovane si rivela essere un prodigio, soprattutto in classe. Accanto a lui troviamo il suo migliore amico, Haru, un ragazzo popolare e asso della squadra di pallacanestro della scuola, e Kotona, studentessa amata da tutti.

La storia del film d'animazione sarà totalmente originale. Attraverso un particolare incidente i tre amici saranno in grado di viaggiare tra la realtà e un mondo conosciuto con il nome di Ni No Kuni. Nel momento esatto però in cui la vita di Kotona in entrambi i mondi verrà messa in pericolo i giovani protagonisti si vedranno costretti a prendere una "decisione definitiva".

Come già anticipato alla regia ci sarà Yoshiyuki Momose (The Legend of the Galactic Heroes character designer, Only Yesterday and Pom Poko storyboarder), Joe Hisaishi (collaboratore di lunga data con Hayao Miyazaki per Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, Spirited Away) si occuperà di comporre la musica, Hiroyoshi Koiwai (live-action Gintama, Rurouni Kenshin) sarà il produttore esecutivo e infine OLM (Pokémon, Inazuma Eleven franchising) si occuperà dell'animazione del film. Per quanto riguarda la distribuzione della pellicola ci sarà la nota casa Warner Bros. Japan, che ha dichiarato durante la conferenza che l'idea di tale progetto era in lavorazione da ben 10 anni.

Per avere maggiori informazioni dovremo attendere l'evento AnimeJapan 2019 che si terrà il 23 marzo. Ne varrà sicuramente la pena! Voi che dite?