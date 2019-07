Ni no Kuni: nuovo teaser per il film d'animazione in uscita ad agosto

Continua la promozione per la pellicola ispirata al videogioco prodotto dalla software house Level-5, questa volta ci pensa un breve teaser trailer a farci immergere nelle atmosfere fiabesche di Ni no Kuni.

Il video, che trovate in calce alla notizia, ci mostra i protagonisti del film, i ragazzi Yu e Haru entrare per la prima volta nel magico mondo parallelo al nostro presente in Ni no Kuni, a seguito del grave incidente di cui è vittima Kotona, fidanzata di Haru. Stando alla trama dell'opera, solo i tre amici saranno in grado di sconfiggere una minaccia per la pace di tutti e due i mondi.

L'atteso film di animazione uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 23 agosto, ad occuparsi della trasposizione su grande schermo ci penserà un cast di eccezione, con doppiatori provenienti da opere quali Monogatari, K project e Zombieland Saga e Yoshiyuki Momose, responsabile del character design di The Legend of Galactic Heroes e Only Yesterday. Si assisterà anche al ritorno del compositore Joe Hisaishi, che i fan conoscono per il suo lavoro in Nausicaä della Valle del Vento. Se volete conoscere tutti i nomi dei responsabili del film, ecco la nostra lista del cast di Ni no Kuni.

Se state cercando altre indiscrezioni sulla pellicola vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer di Ni no Kuni. Fateci sapere cosa ne pensate!