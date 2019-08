Ni no Kuni: online una nuova clip del film d'animazione

Sono numerosi i videoclip dedicati al film ispirato alle opere dei Level 5. Recentemente avevamo potuto vedere un viaggio in aereonave in Ni no Kuni, il trailer ha confermato le atmosfere sognanti del film di animazione e se siete fan dello Studio Ghibli siamo sicuri che rimarrete soddisfatti da questo nuovo breve video.

In questa clip troviamo due dei protagonisti, Asha e Yu, di fronte ad un lago dall'atmosfera rarefatta e magica. A questo punto il personaggio con la voce di Mei Nagano inizia a danzare in mezzo all'acqua, di fronte allo sguardo stupito dell'amico. Nel film viene raccontata la storia dei tre amici, oltre ai già citati Asha e Yu faremo la conoscenza di Haru, doppiato da Mackenyu, e della loro abilità di poter viaggiare tra il loro normale mondo e la terra fantastica di Ni no Kuni.

L'opera è presente nelle sale giapponesi dallo scorso 23 agosto, mentre ancora non sappiamo quando verrà distribuito anche nel resto del mondo. Alla regia è presente Yoshiyuki Momose, responsabile della storia di "Only Yesterday" e "Pom Poko", mentre le musiche sono state composte da Joe Hisaishi, storico collaboratore di Hayao Miyazaki.

In attesa di avere ulteriori notizie riguardo l'arrivo del film in Occidente, vi lasciamo con il trailer di Ni no Kuni.