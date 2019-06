Ni No Kuni: pubblicato un nuovo emozionante trailer del film

Come alcuni di voi sapranno, Ni No Kuni è un videogioco dal 2010 realizzato dalla nota software house giapponese Level-5 in collaborazione con nientemeno che Studio Ghibli. Alcuni mesi fa, per la gioia degli appassionati, è stato annunciato l'arrivo di un film ispirato al videogioco, che presenterà una trama originale.

Il lungometraggio sarà realizzato dallo studio OLM, Inc, noto per la realizzazione di "Il film Pokémon - Scelgo te!" e avrà, tra le sue file di produttori, il compositore della maggior parte dei film dello Studio Ghibli, Joe Hisaishi.

Solamente alcuni giorni fa sono stati pubblicati tre nuovi video del film dedicato a Ni No Kuni, mentre di recente, il canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Japan ha pubblicato un nuovo emozionante trailer del lungometraggio, che ci mostra interessanti dettagli legati ai personaggi e alla trama, che potete trovare in calce alla notizia.

Infine, trovate qui di seguito la sinossi del film:

Ni no Kuni - "un altro mondo" parallelo al nostro, ma al tempo stesso completamente diverso. A seguito di un incidente che coinvolge il loro amico d'infanzia Kotona, il liceale Yuu e il suo migliore amico Haru viaggeranno avanti e indietro tra i due mondi... E mentre le vite delle versioni di Kotona in ciascuna delle due dimensioni vengono messe in pericolo, quale sarà la "scelta finale" che circonda il trio e Ni No Kuni stesso?