Nico Robin di ONE PIECE in un cosplay: l'archeologa creata da Miao Chan

La ciurma dei protagonisti di ONE PIECE si è allargata molto nel tempo. È passato tanto tempo, perlomeno nel mondo reale, non tanto in quello della serie - da quando Rufy prese il largo a bordo della sua barchetta per iniziare un viaggio in un mondo vastissimo, ricco di misteri e segreti ma soprattutto persone speciali.

All'inizio incontrò Zoro, Nami, Usopp e Sanji con i quali mise in piedi una ciurma che riuscì ad arrivare sulla Rotta Maggiore. Nel tempo, il protagonista di ONE PIECE, pur non arrivando ai numeri di altre ciurme che hanno all'attivo oltre centinaia di membri se non addirittura migliaia, ha fatto entrare diverse persone in ciurma.

Una di queste è un personaggio sempre inseguito dalla Cipher Pol, un'organizzazione governativa formata da agenti segreti di alto livello. Nico Robin ha assunto il ruolo di archeologa ed è una delle figure più importanti di ONE PIECE proprio a causa della sua conoscenza del mondo passato, che il governo mondiale vorrebbe tenere segreto a causa di fatti ancora inspiegabili.

