Nico Robin di ONE PIECE si mostra in una nuova e splendida figure

A ben vedere, fin dal suo arrivo sul mercato il franchise di ONE PIECE non ha mai smesso di far parlare di sé, con i fan che sono stati costantemente bombardati da nuove opere pensate per mantenere alto l'interesse generale, tra serie animate, manga, videogiochi, pellicole e molto altro ancora.

Nel mentre che l'anime di ONE PIECE continua a far parlare di sé, il pubblico appare sempre più desideroso di scoprire come andranno evolvendosi le vicende che stanno vedendo coinvolti Cappello di Paglia e la sua ciurma, un'attenzione mediatica che numerosissime società stanno tentando di sfruttare al meglio tramite la realizzazione e pubblicazione d'innumerevoli gadget a tema sempre capaci d'attirare l'attenzione dei collezionisti.

Questa volta però, ad essersi guadagnati le attenzioni dei fan, troviamo i ragazzi di Megahouse, i quali hanno presentato al pubblico la loro nuova figure rientrante nella collezione Portrait.Of.Pirates (P.O.P.), statuetta dedicata specificatamente a Nico Robin. Andando più nel dettaglio, il prodotto - le cui immagini sono visionabili a fondo news - immortala la nostra amata piratessa con gli indumenti tipici e sgargianti di "Miss All Sunday", un lavoro assai rifinito e ricco di dettagli. Secondo quanto rivelato, la figure - alta 24cm - sarà resa disponibile verso la fine di luglio 2020 al prezzo di circa 100, ma la società ha fatto sapere che tutti gli interessati possono già preordinarla.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato annunciato che la serie animata di ONE PIECE verrà messa in pausa per qualche settimana.