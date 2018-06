Nico Robin è il personaggio scelto per l'ultimo modello 'EXTRA BATTLE' di ONE PIECE

L'ultimo modello di ONE PIECE "EXTRA BATTLE" della serie Figuarts ZERO, che raffigura Nico Robin, è disponibile per il preordine. Questa linea è spesso definita come la serie "COOL STYLE", perché ritrae i personaggi in pose da battaglia riportando splendidamente gli effetti dei loro poteri.

Robin viene mostrata nel mezzo del suo attacco "Mil Fleur Campo de Flores". Nella figure, l'ultima archeologa dell'isola di Ohora sta eseguendo un balzo in avanti mentre è circondata da molteplici petali e braccia. I suoi capelli, inoltre, ondeggiano di lato, aumentando il senso del movimento.

La misura della figura è di circa 6,3 pollici di altezza, e il pezzo è composto da PVC e plastica ABS. Robin indossa il suo vestito dall'arco di Dressrosa, completo di cappello. La figura ha una posa fissa e non ha parti alternative. La base personalizzata è certamente il pezzo forte del modello.

Il dettaglio è incredibile, e la transizione da fiore a braccia è davvero delicata e naturale, con i colori che passano dal rosa al rosa chiaro. Sebbene la versione finale della figure potrebbe differire leggermente dalle immagini in calce alla notizia, la qualità dell'opera è certamente pari a quella delle altre appartenenti alla serie "EXTRA BATTLE" di ONE PIECE.