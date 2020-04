Nico Robin in un provocante cosplay a tema ONE PIECE

Eiichiro Oda è un mangaka che ha sin qui fatto la storia del genere, esportando il suo capolavoro ONE PIECE in tutto il mondo e divenendo in poco più di vent'anni di serializzazione l'autore di fumetti con più vendite nella storia del medium.

Le avventure della ciurma di Cappello di paglia ogni anno frantumano record su record, catturando sempre più fan in giro per il mondo grazie ad una trama tanto immediata quanto complessa nella costruzione narrativa. Da diversi anni al sensei arrivano infatti apprezzamenti di qualsiasi tipo, da sketch di altri autori a lettere degli appassionati, da disegni di bambini a foto di cosplayer.

A proposito di cosplay, ONE PIECE da anni domina nelle fanbase di artisti che si truccano e costruiscono il proprio costume a tema piratesco. Una di queste cosplayer è @Merylsama, un'appassionata di manga e anime che ha recentemente posato interpretando una provocante Nico Robin. Eiichiro Oda, da sempre attento alle curve delle proprie eroine, apprezzerebbe senza dubbio il costume e le curve fedelmente riprodotte dalla ragazza, tant'è che in una recente SBS ha rivelato il segreto di come il seno di Nico Robin e di Nami sia cresciuto dall'inizio della serie.

Cosa ne pensate dell'incredibile somiglianza con l'archeologa più amata di ONE PIECE? Vi ricordiamo che recentemente è stato dichiarato che le prime due saghe dell'anime arriveranno su Netflix USA e non è da escludersi che in futuro possano essere disponibili anche per il mercato italiano.