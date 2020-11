Nico Robin in versione Thriller Bark in questo cosplay di ONE PIECE fatto da Giada Robin

L'italiana Giada Robin è oramai una cosplayer molto famosa anche in campo internazionale. Così come si può intuire dal suo nome, uno dei personaggi a cui è molto affezionata è Nico Robin, l'archeologa di ONE PIECE che da tempo si è aggiunta alla ciurma protagonista di Monkey D. Rufy. E per questo ha pubblicato diversi cosplay sul personaggio.

Considerato il periodo di Halloween e quindi più tetro, Giada Robin ha deciso nei giorni scorsi di condividere il suo cosplay su Nico Robin versione Thriller Bark. L'isola con zombi e ombre creata da Gecko Moria è proprio adatta al contesto e infatti vediamo le varie ragnatele di contorno all'immagine. Ma ovviamente quello che attira di più è il personaggio.

Nico Robin ha indossato molti abiti nel corso della serie e questo su Thriller Bark è unico: un vestito viola che lascia ben in vista il decolleté, terminando poi in modo da lasciare ben visibili le cosce e le calze. Non mancano poi i dettagli in pizzo he rendono il costume ancora più simile a quello della controparte fumettistica.

Non è ovviamente l'unico travestimento di Giada Robin, ricordiamo ad esempio quello su Lust di Fullmetal Alchemist. Intanto si avvicina il capitolo 1000 di ONE PIECE e proprio Nico Robin è stata usata per il countdown.