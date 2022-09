NieR Automata: un cosplay di 2B incantevole ma letale

NieR Automata è stato uno dei capolavori della passata generazione di console. La magnifica opera firmata Yokotaro dovrebbe essere uno di quei titoli che proprio tutti dovrebbero giocare, anche solamente per conoscere una delle protagoniste femminili più apprezzate, l'enigmatica 2B che potete ammirare in questo cosplay portato da KALLI'.

Abbreviativo di YoRHa No. 2 Type B, 2B è la protagonista iniziale di NieR Automata, nonché della prossima serie anime di NieR Automata prodotta da A-1 Pictures. L'androide umanoide da combattimento dello squadrone YoRHa ha conquistato gli appassionati, diventando una delle regine del mondo dei cosplay.

A tal riguardo, di recente è arrivata una spettacolare interpretazione di 2B dalla cosplayer KALLI'. Sul proprio account Instagram @kallisi_vamp, la modella anglo-tedesca ha condiviso diversi scatti del suo ultimo lavoro, in cui la vediamo vestire i panni della protagonista di NieR Automata.

Sebbene l'artista non indossi l'abito tipico dell'androide, ma bensì uno più scoperto, questo cosplay di 2B è sbalorditivo per la fedeltà al personaggio. I capelli argentei che coprono parte del viso e la carnagione pallida e regale di KALLI' fanno letteralmente prendere vita a 2B, che in uno degli scatti è pronta a sguainare la spada per affrontare la sua ultima battaglia. Se preferite una interpretazione più classica, ecco un altro cosplay di 2B di NieR Automata.