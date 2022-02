Nier Automata, A2 celebra il 5° anniversario in questo cosplay di Lenneth

Nier Automata fu una vera e propria sorpresa quando arrivò su console ormai 5 anni fa conquistando il pubblico di tutto il mondo con una trama emozionante e uno stile di gioco divertente e dinamico. A breve, inoltre, la saga godrà di una trasposizione televisiva che adatterà la storia di 2B, 9S e A2.

Nella giornata di ieri la produzione ha ufficialmente annunciato l'anime di Nier Automata che, stando ai rumors in circolazione, dovrebbe essere affidato ad A-1 Pictures seppur non ci sia ancora alcuna conferma in merito. Ad ogni modo, il capolavoro di Yoko Taro diventerà una serie televisiva, sintomo dell'interesse dei vari comitati di produzione all'interno dell'industria videoludica.

Recentemente, inoltre, la cosplayer Lenneth ha voluto omaggiare a modo suo il 5° anniversario dall'uscita su console di Nier Automata. L'artista ha così realizzato un'interpretazione personale di A2, uno dei protagonisti della storia, che potete apprezzare in tutto il suo splendore in calce alla notizia che ha stupito la community grazie all'attenzione ai dettagli e alla fedele cura del costume.

Non ci resta dunque che rimandarvi al cosplay in questione ma non prima di ricordarvi che è iniziato su Nier Reincarnation l'evento dedicato a Nier Automata. E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Lenney, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.