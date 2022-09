Nier Automata, l'anime arriva nel 2023: B2 e 9S si mostrano in due primi trailer

Nier Automata è uno dei gioielli di Square Enix che ha fatto molto parlare di sé grazie al divertente gameplay e ad una trama in grado di emozionare milioni di giocatori da tutto il globo. Il successo è stato tale che il colosso ha commissionato persino un adattamento animato.

Qualche mese fa, dopo settimane di speculazioni, venne annunciato l'anime di Nier Automata. Da allora, tuttavia, le informazioni sono arrivate col contagocce almeno fino ad oggi quando si è tenuto un evento speciale a cui ha partecipato persino Yoko Taro.

Durante questa manifestazione, infatti, si è tornati a parlare della trasposizione televisiva che sarà curata nientedimeno che dallo Studio A-1 Pictures sotto la direzione di Ryouji Masuyama che contribuirà inoltre con lo stesso director del videogioco per la stesura della sceneggiatura. In calce alla notizia, a tal proposito, potete dare un'occhiata ai primi due teaser trailer rilasciati per l'occasione dedicati ai due protagonisti principali della saga, B2 e 9S. Il debutto dell'anime di Nier Automata è previsto invece a gennaio 2023 e vedrà il coinvolgimento di Aniplex in qualità di produttore.

E voi che aspettative avete per questo adattamento, siete interessati? Diteci cosa ne pensate delle due brevi clip svelate in occasione dell'annuncio con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.