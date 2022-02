NieR Automata diventa un anime? L'indizio di un noto insider

L’approdo su console di NieR Automata è stato caratterizzato da un successo su tutta la linea, un vero e proprio fenomeno che nemmeno Sony si aspettava. Il gioiellino di Yoko Taro ha entusiasmato un’enorme platea di pubblico e potrebbe continuare a farlo, seppur su un altro medium, stando ad una recente indiscrezione.

L’immaginario di NieR, forte proprio della popolarità di Automata, è diventato via via sempre più importante al punto tale che recentemente è approdato su console anche il remake dello storico titolo. Ma non è tutto dal momento che sta acquisendo sempre più fama anche il gioco per smartphone di tipo gacha intitolato NieR Reincarnation.

Ad ogni modo, Spy, uno degli insider in assoluto più noti nel campo dell’animazione giapponese, ha nella giornata di ieri pubblicato un cinguettio che ha scatenato la community legata al franchise di Yoko Taro. Spy spiega che un celebre videogioco, accompagnato da una serie di emoticon, riceverà presto un adattamento anime. Traducendo le emoji lasciate come suggerimento dall’insider, tutti gli indizi portano proprio a NieR Automata, o quantomeno al macro franchise che ingloba la saga.

Ovviamente non abbiamo ulteriori informazioni su questo progetto, ma dal momento che Spy si è sempre rivelato una fonte affidabile possiamo aspettare più o meno serenamente l’annuncio ufficiale. Tuttavia, è doveroso aggiungere che l’ipotesi, nonostante sia stata avanzata da più parti, va presa con le dovute precauzioni seppur quello resti il titolo più consono stando agli indizi dell’insider. E voi, invece, vorreste un anime di NieR Automata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.