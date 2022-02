Nier Automata, l'anime è ufficiale: teaser trailer per il progetto di A-1 Pictures

Sono passati cinque anni dal debutto di Nier: Automata, uno dei videogiochi più famosi degli ultimi anni. La creazione di Yoko Taro allo studio Platinum Games ha ottenuto un successo strepitoso e per questo l'anniversario viene celebrato in grande stile. Come? Da settimane ormai si rincorreva anche l'annuncio di un anime.

Diversi leaker avevano già rivelato l'arrivo dell'anime di Nier Automata, ma soltanto negli scorsi minuti il tutto è stato ufficializzato: 2B e gli altri personaggi diventeranno dei personaggi di una serie realizzata dallo studio A-1 Pictures.

Il teaser trailer di Nier Automata non rivela ancora molto. Come si può notare nel video in alto, ci sono diverse frasi in giapponese che scorrono su sfondi bianchi, neri e grigi, prima di passare a un'immagine disturbata dove appare la protagonista 2B di spalle. Una scelta simile è stata effettuata per la key visual di Nier Automata, disponibile in basso, dove la ragazza vestita di nero è stata abbozzata, mentre sopra campeggia la scritta "Nier Automata TV Animation Project: Start_".

È stato aperto inoltre un sito ufficiale dove viene confermato che l'anime di Nier Automata sarà trasmesso in TV in Giappone. Sulla pagina Twitter @NieR_A_Anime, anche questa creata di recente, verranno invece condivise le prossmie informazioni.