NieR Automata, come l'anime ha rappresentato il videogioco di Yoko Taro

L'anime NieR: Automata Ver1.1a è stato uno degli adattamenti animati più attesi della sua stagione. Tuttavia, la serie ha dovuto affrontare alcuni problemi di produzione che hanno portato a due interruzioni.

Alla fine, nonostante le critiche per la 3DCG, NieR Automata si è concluso con 12 episodi e ha avuto un discreto successo, tanto che è già stato annunciato un sequel.

L'anime è basato sulla popolare serie di videogiochi NieR, che presenta diversi capitoli e spin-off. I videogiochi sono noti per il loro gameplay avvincente e la storia emozionante, motivo per cui hanno ricevuto un adattamento animato. La serie anime ha apportato alcune modifiche al materiale originale, le quali tuttavia non hanno modificato in maniera netta la storia originale dei videogiochi. Vediamo quali sono le differenze tra l'anime e la serie videoludica.

Innanzitutto, nel gioco, il leader della resistenza Anemone è doppiata da Meari Hatsumi, mentre nell'anime da Harusaki Non. Il motivo di questa sostituzione non è stato rivelato, ma i fan ipotizzano che Hatsumi abbia dovuto rinunciare al ruolo a causa del suo matrimonio, che è avvenuto poco prima della première dell'anime.

Un'altra differenza riguarda i protagonisti della serie: 2B e 9S. I due sono androidi senza sentimenti e, per quanto anche nel gioco la loro relazione venga raccontata, nell'anime il loro rapporto progredisce in maniera più veloce.

Un'ulteriore modifica è il design di Emil che nell'anime è un grande albero con una faccia sorridente, mentre nel gioco è un piccolo robot. Il motivo di questa differenza non è chiaro, ma è probabile che questa modifica sia stata effettuata per ragioni estetiche. Il grande albero Emil è un'immagine più suggestiva e memorabile rispetto a Emil il piccolo robot.

Tuttavia, la differenza più grande riguarda il personaggio di Adam. Nel gioco, Adam ed Eve sono i fratelli gemelli antagonisti della storia ma se nel gioco Adam viene ucciso, nella serie riesce a sopravvivere alla battaglia contro 2B. I fan ipotizzano che questo cambiamento sia dovuto al fatto che Adam è un personaggio più interessante di Eve, complesso, ambiguo e pieno di sfaccettature. Probabilmente, il cattivo della prima stagione di NieR Automata apparirà anche nella seconda.

L'anime della serie tratta dal videogioco di Taro ha quindi apportato alcune modifiche probabilmente per rendere il prodotto più accessibile a un pubblico generalista, e per rendere i personaggi più interessanti e coinvolgenti. Nonostante i ritardi, l'adattamento animato è stato un successo e i fan sono in attesa per scoprire come il sequel di NieR Automata continuerà le avventure di 2B e 9S.