NieR Automata, un cosplay di 2B da urlo: le foto di HaneAme

La serie NieR ha ormai dieci anni sulle spalle, ed è ancora viva e vegeta in particolare grazie a uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni nel settore hack 'n slash. Platinum Games ha infatti distribuito nel 2017 il favoloso NieR Automata, poi ripreso da contenuti aggiuntivi nel corso degli anni successivi.

Proprio pochi giorni fa, Square Enix ha annunciato i dati di vendita aggiornati di NieR Automata, confermando quanto questo universo e i suoi personaggi siano stati adorati. Mentre i videogiocatori si cimentano nelle varie sfide proposte dallo studio di produzione, in rete c'è chi mostra il proprio affetto per il franchise anche in un altro modo.

Parliamo dei cosplay a tema di NieR Automata che nel corso degli ultimi mesi hanno visto varie interpreti all'opera, specialmente nei panni della protagonista 2B. Finito il periodo natalizio con le sue versioni di 2B, torniamo alla protagonista classica proposta dalla cosplayer HaneAme. La modella è tra le più apprezzate nel panorama per la fedeltà dei suoi cosplay e la cura nella fotografia. E anche questa volta sembra aver fatto centro.

In basso possiamo vedere un set di foto con un cosplay di 2B da urlo di HaneAme, quattro foto che hanno portato oltre 30000 likes sulla pagina Instagram della ragazza. Tra pose statiche e quelle in azione, più un'ambientazione che aiuta a calarsi in questo mondo, questa 2B potrebbe essere davvero quella presentata in NieR Automata.