NieR Automata, nuovi dettagli sull'anime: la serie non avrà solo 12 episodi

Solo una manciata di giorni separano i fan dal debutto dell'anime di NieR Automata, l'adattamento televisivo del celebre capolavoro di Yoko Taro che tanto ha affascinato i videogiocatori di tutto il mondo. L'uscita dell'episodio 1 è prevista a breve, tuttavia sono già emerse diverse informazioni sulla produzione.

Qualche settimana fa era trapelata l'indiscrezione in merito al numero di episodi di NieR Automata che ammontava ad un totale di 12 episodi. In realtà la notizia si è rivelata in seguito solo in parte veritiera dal momento che nelle scorse ore è rimbalzato un leak che raddoppia il quantitativo di puntate dell'anime.

La serie televisiva, dunque, si comporrà di almeno 22 episodi visto che la formula optata da A-1 Pictures è quella dello split-cour. Lo studio, infatti, suddividerà in due parti l'anime con la seconda attesa al debutto presumibilmente in estate dopo una stagione di pausa. Questa è una formula piuttosto nota nel settore per ridurre il carico di lavoro allo staff nelle produzioni lunghe più di un cour, tuttavia si tratta di una bella notizia per i fan che potranno godere delle avventure di 2B e 9S per un tempo più lungo.

