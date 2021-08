Nier Automata: tutto il fascino di 2B nel cosplay da 10 e lode di Donna Loli

Da ormai un paio di giorni NieR Reincarnation è approdato su Android e iOS anche in occidente riscuotendo un successo clamoroso. In nemmeno metà settimana dal rilascio del gioco nella sua versione inglese sono stati registrati più di un milione di download e il numero continua a crescere vertiginosamente.

Tra le nostre pagine è disponibile anche una breve guida al reroll dei personaggi di NieR Reincarnation per tentare di trovare sin da subito i migliori combattenti disponibili al lancio, tra cui anche alcuni volti conosciuti da NieR Automata come A2, B2 e 9S. A tal proposito, con l'approdo del gioco su iOS e Android non sono mancate ovviamente le manifestazioni di creatività da parte degli appassionati del franchise di Yoko Taro che hanno contribuito al successo del gioco mobile con straordinari cosplay, uno dei quali a cura di Donna Loli.

L'artista in questione ha infatti recentemente omaggiato la splendida 2B con una reinterpretazione del personaggio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il lavoro di Donna Loli, che vanta quasi 40 mila seguaci su Instagram, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan della saga con quasi 10 mila manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo affascinante cosplay di 2B, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.