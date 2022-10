Nier Automata: nuova key visual ufficiale per l'adattamento anime del gioco di Yoko Taro

Da qualche tempo a questa parte il mercato dell'animazione giapponese si è avvicinato ulteriormente a quello videoludico per realizzare produzioni originali ispirate a titoli cult. Uno di questi è Nier Automata che debutterà sul piccolo schermo durante il corso del prossimo anno.

Più precisamente, l'anime di Nier Automata uscirà a gennaio 2023 e vedrà il coinvolgimento non solo dei doppiatori originali del videogioco ma anche di un celebre studio di animazione, ovvero A-1 Pictures (Sword Art Online, Bugie d'Aprile). La produzione ha già rivelato due primi trailer dedicati a 9S e 2B, i protagonisti principali del videogioco, con un paio di sequenze d'azione in merito alla bontà tecnica del progetto.

Nelle scorse ore, a tal proposito, il team ha rilasciato una nuova key visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata alla figura del comandante delle forze YoRHa. Attualmente non si hanno molti ulteriori dettagli su Nier Automata, come il finale che l'anime deciderà di optare dal momento che il franchise ne possiede ben più di uno.

Non ci resta dunque che aspettare qualche altro mese per vedere come A-1 Pictures adatterà uno dei titoli più amati dai fan negli ultimi anni. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.