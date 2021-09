Nier Automata: una meravigliosa A2 nella figure di Hunter Fan Studio con una sorpresa

Nier Automata ha dato una spinta non indifferente al celebre franchise di Yoko Taro che ha acquistato così una popolarità immensa anche in Occidente. A tal proposito, appena un mese fa Square Enix ha pubblicato su Android ed Apple Store il nuovo titolo ispirato alla saga, Nier Reincarnation che sta riscuotendo un ottimo successo.

In realtà, si tratta della controparte europea del gioco dal momento che in Giappone il titolo ha già spento le candeline dei primi 6 mesi su smartphone. Ad ogni modo, Nier Reincarnation sta ottenendo numeri importanti, con oltre 2 milioni di dollari al giorno da entrambe le piattaforme tra acquisti in app e pubblicità. Merito del successo del gioco, inoltre, è attribuito anche ad un banner evento che ha riportato in auge gli eroi di Automata, ovvero 2B, A2 e 9S.

Recentemente Hunter Fan Studio ha voluto omaggiare proprio A2 in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. La statuetta si presenta in due versioni, in scala 1:4 e 1:6, proposti rispettivamente al costo di 650 e 460 euro, con la variante più piccola attesa nel primo quadrimestre del 2022 e la seconda in quello successivo. Inoltre, lo studio ha preparato anche un modello "speciale" con A2 in topless. Potete ammirare la figure in questione da più angolazioni tramite la galleria immagini allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.