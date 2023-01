Nier Automata, messaggi in codice nell'anime: decifrati i primi 2

L'anime di Nier Automata, adattamento televisivo del celebre videogioco omonimo, ha già iniziato la sua distribuzione riscuotendo opinioni contrastanti a causa di una computer grafica non proprio all'altezza del titolo che rappresenta. Ad ogni modo, la serie non manca di piccoli segreti celati qua e là.

Uno di questi piccoli dettagli nascosti nell'anime è un messaggio in codice che appare in alcune sequenze di ciascun episodio, o quantomeno ciò è accaduto per le prime due puntate. Si tratta di una linea alfanumerica che un semplice convertitore esadecimale online ha potuto decifrare. La prima di queste righe recita la frase "Un androide è un essere che ripete la vita e la morte. La catena della reincarnazione porterà la salvezza o crollerà".

La seconda, contenuta nel secondo episodio di Nier Automata, recita invece la frase "In che modo è diverso dall'intelligenza umana?". Non sappiamo se si trattano di semplici easter egg o di frasi che acquisteranno un senso più avanti, tuttavia sembra proprio che lo staff abbia voluto giocare con i fan allo stesso modo di come Yoko Taro ha fatto con i videogiocatori.

