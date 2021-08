Nier Automata: il miglior cosplay di A2 che abbiate mai visto grazie ad Alin Ma

Nier Automata ha dato al franchise di Yoko Taro nuova linfa vitale, un progetto che ha permesso al director di lavorare al remake della serie originale in contemporanea al gioco per smartphone che sta riscuotendo un enorme successo. Ancora oggi, infatti, le due eroine della serie continuano a conquistare migliaia di fan in tutto il mondo.

Questo è stato un anno fortunato per la saga di Nier che si è arricchita di Nier Reincarnation, un gioco disponibile per iOS e Android, e Replicant per console. Molti fan del franchise hanno tuttavia conosciuto il brand grazie ad Automata, la perla di Platinum Games che ha riscosso un successo a dir poco straordinario su PlayStation 4 al punto che il gioco è successivamente approdato anche su PC.

Tra i personaggi che hanno contribuito a fare della serie un fenomeno globale spiccano sicuramente 2B e A2, le eroine protagoniste di due route dedicate. Ancora oggi, infatti, non mancano innumerevoli cosplay dei due androidi, basti pensare al recente lavoro di Donna Loli. A tal proposito, recentemente anche la talentuosa Alin Ma ha voluto dedicare un'interpretazione personale ad una delle due eroine della saga, ovvero A2. Il suo cosplay, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione a cura di Alin Ma, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.