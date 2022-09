Nier Automata: novità importanti per la storia dell'anime, le dichiarazioni di Yoko Taro

Yoko Taro ha creato uno dei progetti più affascinanti e iconici degli ultimi anni. La fatica di Platinum Games è riuscita a rinvigorire il mondo di Nier, portando alla creazione dell'acclamato Nier Automata che ancora oggi sopravvive grazie a sequel, spin-off e progetti di altra natura. È infatti in produzione l'anime di Nier Automata.

Ma l'anime è godibile da chi non ha potuto giocare al videogioco? La risposta è sì, a quanto emerge da alcune dichiarazioni recenti molto importanti. Infatti l'anime di Nier Automata non seguirà il videogioco e la sua storia sarà originale. A confermarlo è lo stesso Yoko Taro, che ha dichiarato quanto segue: "Il titolo dell'anime ha il suffisso 'Ver.1.1a' perché il titolo NieR: Automata è una storia creata per essere un gioco, quindi copiarla così com'è non la renderebbe interessante per un anime. Quindi ho proposto l'idea di cambiare le cose."

Il regista Ryoji Masuyama sembrava voler evitare cambi, così da andare incontro alle aspettative dei fan del videogioco originale di Platinum Games, ma sembrava che il resto dello staff volesse evitare le modifiche. Si è creato così un dibattito interno: "Il creatore originale cercava di distruggere la storia originale, e lo staff dell'anime cercava disperatamente di fermarlo... questo dibattito è stato un tira e molla per lungo tempo."

Non è noto quale sarà la portata delle modifiche alla storia di Nier Automata, ma verrà tutto scoperto a partire dal 2023. Intanto potete recuperare i trailer di Nier Automata.