Nier Automata, novità sull'anime a breve: appuntamento il 24 settembre

Sono passati diversi anni dal debutto di Nier Automata su console, un vero e proprio gioiello videoludico ideato dalla mente geniale di Yoko Taro. Il successo del titolo Square Enix è stato tale che il colosso ha collaborato con Aniplex per la messa in produzione di un adattamento animato.

L'anime di Niet Automata è stato confermato all'inizio dell'anno attraverso un teaser trailer curato da A-1 Pictures. Da allora, tuttavia, la produzione non ha più rivelato ulteriori informazioni sulla trasposizione come lo staff incaricato del progetto o il quantitativo totale di episodi. Il silenzio sembra però destinato a terminare a breve visto che il prossimo 24 settembre si terrà l'Aniplex Fest, un evento importante per il distributore giapponese.

In quella manifestazione sono previste novità su alcuni titoli e progetti targati Aniplex, su tutti proprio quello di Nier Automata che riceverà importanti aggiornamenti. Tra poco meno di una settimana, dunque, conosceremo i volti incaricati dell'adattamento televisivo del celebre gioco di Yoko Taro, ovvero il cast e lo staff dell'anime. Non sappiamo se la produzione rilascerà anche un trailer per l'occasione, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito.

