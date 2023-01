NieR Automata è stato sospeso: che cosa è successo e quando torna l'anime?

Tratto dal videogioco capolavoro creato da Yoko Taro, NieR Automata Ver 1.1a era una delle serie anime più attese della stagione invernale che ha aperto il nuovo anno. Il clamore dietro l'anime e le altissime aspettative degli appassionati hanno però a quanto pare affossato la produzione di A-1 Pictures e Aniplex.

L'8 gennaio in simulcast streaming su Crunchyroll ha esordito la prima puntata di NieR Automata Ver.1.1a. L'anime con protagonisti 2B e 9S è stato però subito preda di un tormentone, in quanto non ha completamente soddisfatto i fan. Le critiche sulla 3DCG di NieR Automata adottata dallo studio di animazione hanno totalmente eclissato quanto di buono effettivamente si è visto nella produzione dell'adattamento.

NieR Automata ha convinto a metà, ma la serie affronta ora un momento ancora più buio. Dopo la messa in onda della terza puntata è stato ufficialmente annunciato che l'anime di NieR Automata è stato speso a tempo indeterminato.

Attraverso un comunicato ufficiale A-1 Pictures ha rivelato che la pandemia da COVID-19 ha manifestato effetti negativi sulla produzione, portando a questa triste decisione. Non ci sarà dunque alcuna quarta puntata per ora. L'anime non è stato cancellato, ma al momento non si sa ancora quando riprenderà. Secondo l'annuncio, a partire dal 28 gennaio e per le settimane seguenti in Giappone verranno ritrasmessi i primi tre episodi della serie.