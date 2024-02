Nier Automata: la prima stagione riassunta in un video molto dettagliato

Annunciato come progetto supplementare per rivisitare gli eventi visti nell’omonimo videogioco sviluppato da Platinum Games e distribuito da Square Enix, l’anime Nier Automata Ver 1.1A è stato accolto in maniera discreta dai fan dell’action RPG di Yoko Taro, e per chi volesse riviverlo rapidamente è arrivato un video riassunto molto esaustivo.

Nel mese di luglio 2023 lo studio d’animazione A-1 Pictures ha confermato l’inizio della produzione della seconda stagione, garantendo ai fan il debutto del primo episodio nel corso dei primi mesi del 2024. Questa promessa non sembra essere stata mantenuta, a causa dei numerosi rinvii e posticipi della pubblicazione degli ultimi episodi della prima stagione. Tuttavia, lo studio si impegnerà a portare il secondo cour della serie nel corso dell’anno, come ribadito anche nell’ultimo video pubblicato.

Nelle scorse ore, infatti, Aniplex e A-1 Pictures hanno rilasciato un esaustivo video riassunto di quanto visto nella prima stagione della serie, che potete vedere in cima alla notizia. In cinque minuti vengono ripercorsi con il giusto livello di approfondimento gli eventi centrali della storia, attraverso alcune delle scene d’azione più spettacolari. Tutto sommato si tratta di un video ben confezionato e pensato, utile per ripassare quanto avvenuto a 2B prima di lasciarsi riassorbire dall’universo ideato da Yoko Taro nell’attesa seconda stagione, di cui alla fine del video viene riconfermata la data d’uscita ad un generico 2024.

In conclusione, vi lasciamo alle principali differenze tra l’anime e il videogioco, e alla nostra recensione della prima stagione di Nier Automata Ver1.1A. Fateci sapere voi cosa ne pensate della serie, se l’avete vista, e dell’esaustivo riassunto proposto da Aniplex, lasciando un commento qui sotto.