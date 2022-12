Nier Automata, nuovo teaser e Key Visual ufficiale con A2 protagonista

Tra i progetti più interessanti dei prossimi mesi spicca sicuramente Nier Automata, l'adattamento anime dell'omonimo videogioco di successo che tanto ha fatto parlare di sé tra gli appassionati. Lo studio incaricato della trasposizione sta però continuando a supportare i fan con manifestazioni di creatività.

A-1 Pcitures ha diffuso l'ultimo trailer una manciata di giorni fa, sintomo di una produzione che sta cercando di coinvolgere il più possibile i fan della saga. Ricordiamo che la data di debutto di Nier Automata è fissata a gennaio 2023, con il giorno preciso che verrà svelato prossimamente. Le aspettative sono ovviamente elevatissime visto l'affetto che lega i videogiocatori al capolavoro di Yoko Taro, motivo per cui lo studio dovrà farsi carico di recuperare tutte quelle sensazioni presenti nel gioco.

Ad ogni modo, nelle scorse ore A-1 Pictures ha colto l'occasione per stuzzicare nuovamente i fan con un teaser trailer e una nuova locandina ufficiale, che potete rintracciare in calce alla notizia, per promuovere A2, uno dei personaggi principali dell'anime. Si tratta dell'ennesima immagine a scopo promozionale per dare modo agli spettatori di conoscere ed apprezzare il character design dei protagonisti della storia.

