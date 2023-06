NieR Automata torna con una maxi puntata: il finale in una trasmissione di 2 ore

A distanza di oltre tre mesi dalla trasmissione dell'ultima puntata, l'anime di NieR Automata tornerà in occasione del palinsesto estivo. L'adattamento della celebre serie di videogiochi di Yoko Taro tornerà in pompa magna, come rivelato dallo studio d'animazione A-1 Pictures.

Come suggerito da alcuni leak negli ultimi giorni, NieR Automata Ver1.1a sta per fare il suo ritorno dopo un lungo e forzato periodo d'assenza. L'anime cominciò a gennaio 2023, ma la sua messa in onda è stata interrotta per ben due volte a causa della pandemia globale da Covid-19. La seconda, avvenuta con l'ottavo episodio del 19 marzo, ha segnato il definitivo stop della serie di NieR Automata.

Con lo studio A-1 Pictures che è finalmente tornato in carreggiata, NieR Automata ha campo libero per il ritorno. NieR Automata Ver1.1a farà il suo terzo debutto il 23 luglio con una trasmissione speciale e che ha dell'incredibile. Il resto della serie anime verrà trasmesso attraverso un unico, maxi episodio della durata di quasi 2 ore. Questa puntata racchiuderà infatti gli episodi 9-10-11 e 12. Non solo, come riferito dall'account Twitter ufficiale della serie, questa messa in onda sarà preceduta da un riepilogo degli eventi accaduti agli androidi da combattimento 2B e 92 nella prima parte dell'anime.