Nier Automata, nuovo trailer: "Pascal is peaceful" è il nuovo video

Il videogioco di Yoko Taro tornerà in una nuova veste nel 2023. Mentre c'è chi ancora deve scoprire questo mondo immaginario di Platinum Games, si continua a investire sul progetto dell'anime di Nier Automata, sottotitolato ver1.1a per volontà di Yoko Taro in persona, intenzionato a narrare qualcosa di leggermente diverso da ciò che conosciamo.

In questo mondo, la Terra è praticamente disabitata dato che gli umani sono scappati per colpa di alcune macchine che hanno preso il controllo del pianeta. Ma l'umanità non si è arresa, creando gli androidi che sono poi stati spediti nelle terre ora desolate e arrugginite a combattere proprio contro le macchine. Eppure in Nier Automata ci sono macchine che non vogliono combattere, ed è proprio una di queste la protagonista del trailer di Nier Automata Ver1.1a.

Appena venticinque secondi per questo video disponibile in alto tratto dal canale Youtube ufficiale, dove Pascal si mette in mostra insieme ad altri robot che sventolano la bandiera bianca di resa, intenzionati a non combattere. Il personaggio sarà doppiato da Aoi Yuki, che riprende quindi il suo ruolo.

Finora ci sono stati anche i trailer di B2 e 9S, entrambi presenti nell'anime di Nier Automata.