Nier Automata: il nuovo trailer prepara l'ingresso in scena di Adam ed Eve

Platinum Games ha avuto il merito di risollevare il brand di Nier, portando a tutto il mondo, su varie console, quel capolavoro che corrisponde al nome di Nier Automata, ambientato in un mondo di macchine e automi, con un'umanità cacciata dalla propria casa. Anche a cinque anni di distanza dall'uscita, quel progetto gode di grande popolarità.

E per questo sono spuntati sempre più progetti collaterali. Un esempio è l'anime Nier Automata ver.1.1A, supervisionato da Yoko Taro che ha già annunciato qualche novità importante. Si avvicina la messa in onda di questi episodi e così la produzione fa sempre più teaser mostrando i personaggi che appariranno in questa storia leggermente diversa.

Dopo il corto Pascal is Peaceful dedicato al robottino pacifico, il nuovo teaser trailer di Nier Automata ver.1.1A si concentra su Adam ed Eve, due personaggi sicuramente dal ruolo di spessore in questa nuova storia. Il teaser disponibile in alto dura appena 25 secondi, ma è abbastanza per introdurre i due personaggi, seduti agli estremi di una lunga tavola, e presentare i loro doppiatori.

Adam sarà doppiato da Daisuke Namikawa mentre Eve avrà la voce di Tatsuhisa Suzuki. In aggiunta, entrambi sono stati protagonisti della key visual dell'anime di Nier Automata disponibile in basso. Alla fine del trailer, ancora una volta, viene ricordata la data di uscita fissata a gennaio 2023.