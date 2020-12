NieR Automata: tre cosplay sexy di 2B a tema natalizio, qual è il migliore?

Anche a diversi mesi dall'uscita ufficiale, NieR Automata continua a fare faville. Il videogioco di Square Enix ora godrà anche il progetto collaterale NieR Reincarnation, a dimostrare quanto i fan abbiano amato questo mondo di macchine e i suoi protagonisti. E tra questi c'è naturalmente la bella e intrigante 2B.

Durante la serie l'abbiamo vista sempre vestita di nero, colore che spicca contro i suoi capelli bianchi. Il personaggio di NieR Automata ha ricevuto tanti omaggi, come il cosplay di 2B di Fenix Fatalist che ci rigetta nelle ambientazioni diroccate della serie. Ma ora che siamo nel periodo natalizio, alcune ragazze non potevano esimersi dal lasciar trasparire una 2B a tinte rosse, bianche e verdi.

E infatti arrivano ben tre cosplay di 2B che vi augurano buon Natale con tutta la loro sensualità. In basso potete trovare ben tre post ricchi di foto. Il primo post è ad opera di Misaki Sai, che si lascia trovare agghindata di rosso vicino l'albero di Natale. Il secondo invece è di Aka Purin che indossa un vestito più sobrio ma non privo di bellezza, lasciandosi accompagnare anche dalla sua spada. Infine il terzo post è dedicato al cosplay di Sayathefox, con la ragazza che ha scelto una posa provocante e di infiocchettarsi per farsi trovare sotto l'albero. Le tre cosplayer hanno dato battaglia, secondo voi qual è la migliore realizzazione di NieR Automata natalizia?