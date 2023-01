NieR Automata Ver 1.1a: l'anime basato sul celebre videogioco debutta su Crunchyroll

Uno dei progetti animati più attesi per la stagione invernale del 2023 era l’anime di A-1 Pictures di NieR Automata Ver 1.1a basato sul famoso videogioco sviluppato e distribuito da Square Enix. Finalmente gli appassionati hanno potuto vedere come lo studio ha rivisitato l’universo ideato da Yoko Taro nel primo episodio, disponibile su Crunchyroll.

Dal titolo “or not to [B]e”, chiaro riferimento alla protagonista 2B, la puntata si apre mostrando sin da subito armamenti, mecha e tecnologie molto avanzate, portando gli spettatori nell’anno 5012. Ormai vicini all’estinzione, i pochi esseri umani rimasti in vita hanno costruito dei rifugi sulla superficie lunare. Ma l’obiettivo resta uno: riconquistare il pianeta Terra, e per farlo avranno bisogno di impiegare i migliori androidi nella lotta contro gli alieni, tra cui si trova l’unità YoRHa, macchine soldato.

Le prime scene dell’episodio mostrano 2B in azione. Giunta sulla Terra la protagonista è stata infatti incaricata di portare a compimento l’operazione numero 243. Sfortunatamente il suo compagno, 9s, viene gravemente ferito, e i due, raggiunti dalle macchine nemiche, sono costretti a sfruttare la potenza congiunta dei loro black box. E voi avete visto il primo episodio di NieR Automata Ver 1.1a? Cosa ve ne pare? Diteci le vostre opinioni nello spazio riservato ai commenti.

Infine, ricordiamo che la serie non avrà solamente 12 episodi, e vi lasciamo alla nostra recensione del gioco di NieR Automata.