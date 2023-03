NieR: Automata Ver 1.1a si ferma ancora: la situazione sull'anime

Con la stagione primaverile alle porte, gli anime che hanno fatto compagnia agli spettatori in questo freddo inverno sono sulla via del tramonto. C'è però una produzione che fa eccezione e che si trova in una situazione paradossale e a tratti tragicomica. Parliamo dell'adattamento anime di NieR Automata tratto dal popolare videogioco di Yoko Taro.

A poco più di un mese dalla ripresa dalla trasmissione dell'anime NieR Automata Ver1.1a, gli spettatori dovranno salutare nuovamente l'androide 2B. Un comunicato stampa diramato da Aniplex e A-1 Pictures porta infatti cattive notizie. La pandemia da Covid-19 è tornata a causare problemi di produzione che stanno impedendo allo staff di lavorare alla serie.

A fine gennaio NieR Automata Ver 1.1a veniva fermato a causa del Covid e a poco dalla ripresa la situazione è nuovamente precipitata in casa A-1 Pictures. La serie animata di NieR Automata subirà per la seconda volta uno stop a tempo indeterminato.

A portare a questa nuova pausa è ancora la diffusione del coronavirus, che ha causato ritardi nella programmazione di produzione video. Lo staff al lavoro sull'anime ha di conseguenza dovuto posticipare la distribuzione dell'episodio 9 e dei successivi. Al momento non si sa ancora quando l'anime tornerà, ma lo studio d'animazione ha promesso novità il prima possibile.