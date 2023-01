NieR Automata: Ver 1.1a, trama e immagini in anteprima del primo episodio dell'anime

Il palinsesto anime invernale 2023 sta per cominciare portando con sé diverse novità, tra cui la serie anime ispirata al videogioco di successo firmato Yoko Taro, Platinum Games e Square Enix. A poche ore dal debutto dell'adattamento arrivano in rete le immagini in anteprima della prima puntata di NieR Automata: Ver 1.1a.

Il 7 gennaio 2023 sul palinsesto streaming di Crunchyroll esordirà NieR Automata: Ver 1.1a, la serie anime prodotta dallo studio d'animazione A-1 Pictures che si basa sul videogioco del maestro Yoko Taro. Il primo episodio, intitolato "or not to [B]e", introdurrà gli spettatori nell'anno 5012, un lontano futuro in cui la Terra ha affrontato l'invasione di Alieni del pod 042 e le loro creazioni Machine Lifeforms. L'umanità è sull'orlo dell'estinzione e i pochi sopravvissuti si sono rifugiati sulla luna.



Per organizzare un contrattacco e riconquistare il pianeta natio, gli umani hanno creato degli Androidi. La guerra è però giunta a un punto morto, con le Machine Lifeforms create dagli Alieni che continuano a replicarsi all'infinto.



L'ultima speranza dell'uomo è il dispiegamento dell'unità di soldati androide nota come YoRHa. Nelle immagini dalla prima puntata dell'anime di NieR Automata vediamo 2B, inviata sulla Terra per la 243° operazione dell'unità, e il compagno di squadra 9S. Vi lasciamo al più recente trailer su NieR Automata: Ver 1.1a.