NieR Automata Ver1.1a proseguirà con un secondo cour! L'anime non tornerà presto

Sospeso a tempo indeterminato a causa delle problematiche legate al Covid-19 in cui lo studio A-1 Pictures era incappato, NieR Automata Ver1.1a sta per fare il suo ritorno con una maxi trasmissione che porrà fine alle vicende di questa tornata di episodi. L'anime tratto dal videogioco di culto di Yoko Taro proseguirà infatti con un secondo cour.

A pochi giorni dal gran finale di NieR Automata Ver1.1a, in arrivo dopo diversi mesi di pausa e attesa, si parla già del futuro dell'adattamento. L'anime non terminerà con la messa in onda dell'episodio 12, poiché come rivelato dall'insider @oecuf0 ci sarà un secondo appuntamento.

Attraverso un leak è stato rivelato che le vicende di NieR Automata Ver.1.1a proseguiranno con un secondo cour, questo composto da altre 12 puntate. Stando ai piani iniziali dello studio d'animazione, questa seconda parte avrebbe dovuto fare il suo debutto nell'inverno del 2024, ma come lascia intuire l'insider così non sarà. Lo stop precedente ha avuto un forte impatto sulla produzione, che a questo punto potrebbe essere slittata al palinsesto primaverile o peggio a quello estivo. Al momento della trasmissione delle ultime puntate del primo cour potrebbero arrivare novità ufficiali in merito al futuro della serie anime di NieR Automata.