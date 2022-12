Nier Automata Ver1.1a: ecco quando arriverà l'anime ispirato al gioco di Platinum Games

L’immaginario rappresentato dagli artisti di Platinum Games sotto la direzione di Yoko Taro ha reso Nier: Automata uno degli action RPG più originali della scorsa generazione, e presto, grazie al lavoro di Square Enix e dello studio d'animazione A-1 Pictures, gli appassionati potranno tornare in quell’universo in un adattamento animato.

Intitolato Nier: Automata Ver1.1a, seguendo lo stile eccentrico già visto nella controparte videoludica, l’anime si è già mostrato in varie visual e brevi trailer, dedicati anche ai personaggi che incontreremo durante la storia, che sembrano aver convinto gran parte della community legata all’opera di Yoko Taro. Era stato già confermato il periodo d’uscita della serie, e stavolta Crunchyroll ha confermato direttamente la data d’uscita: Nier Automata Ver1.1a debutterà il 7 gennaio 2023.

Manca quindi davvero poco al debutto della serie, una delle più attese della stagione invernale, e non è ancora chiaro se la data di debutto vale anche per l’Italia, dove sarebbe quindi trasmesso in simulcast. Ricordiamo che l’anime racconterà una storia diversa, sulla quale si è espresso anche Yoko Taro, del tutto originale e mai affrontata all’interno del videogioco. Diteci la vostra nella sezione riservata ai commenti.

Intanto vi lasciamo alla nostra recensione del videogioco Nier Automata, e all’ultima visual ufficiale con protagonista A2.