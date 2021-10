Nier: tutti pazzi per Kainé nell'ultimo cosplay della modella Lily

Nier Replicant è finalmente tornato in auge dopo che Square Enix e Yoko Taro hanno rilasciato su PS4, XBOX One e PC la versione rimasterizzata del celebre cult del 2010. Com'era prevedibile, il gioco ha riscosso un notevole successo e aumentato ulteriormente la community legata alla saga.

Come potete notare voi stessi dalla nostra recensione di Nier Replicant, la versione aggiornata del titolo è stata promossa con ottimi voti e ciò si è tradotto in ottimi risultati in termini di vendite con oltre 7milioni di copie vendute complessivamente compreso Automata. Oggi sappiamo che Yoko Taro è attualmente al lavoro su un nuovo titolo di cui non abbiamo alcuna informazione se non che non uscirà per smartphone come accaduto invece recentemente con Nier Reincarnation.

Ad ogni modo, in onore al successo del franchise, la talentuosa modella Lily, cosplayer che vanta 335 mila follower solo su instagram, ha dedicato una delle sue ultime interpretazioni personali proprio a Kainé, uno dei personaggi principali di Replicant. Il suo straordinario lavoro, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore tra i fan con migliaia di "mi piace" e centinaia di commenti entusiasti del risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.