NieR: Automata Ver 1.1a, nuovi trailer e visual per rivelare un personaggio del cast

Nier: Automata è un franchise in forte espansione: tra videogiochi, libri e manga, Square Enix dedica uno spazio all'adattamento animato. Dopo il trailer di Adam e Eve nuove promo del progetto in collaborazione con Aniplex e A1-Pictures fanno il giro del web.

Sono dedicate a Lily. Quest'ultima debuttò con lo spettacolo teatrale YoRHa e con l'adattamento manga ed è interpretata da Atsumi Tanezaki: "Ho avuto l'opportunità di dare la voce a Lily nell'anime TV NieR:Automata Ver1.1a"", "ho il piacere di unirmi a questo progetto, per il quale provo un profondo senso responsabilità", "continuerò a fare del mio meglio in modo da contribuire alla soddisfazione degli spettatori". Conclude: "Grazie per il vostro affetto".

Il trailer di Lily, presente nel tweet ufficiale in calce alla notizia, dura solamente pochi secondi e non include scene d'azione ma delle riprese del personaggio nella sua versione anime. Nella visual key visibile anch'essa in calce, la combattente della resistenza, Lily, è mostrata chiaramente per quello che è il character design: felpa beige con cappuccio, arma da fuoco e occhi verde smeraldo.

Yoko Taro, il creatore di Nier, unisce dunque nell'anime personaggi da vari medium legati al brand, rendendo il progetto ancora più interessante per i fan. L'attesa comunque non durerà troppo a lungo perché l'anime NieR:Automata Ver1.1a debutterà a gennaio 2023. Nel frattempo vi proponiamo la lettura della nostra recensione di Nier Automata, il videogioco del 2017 dal quale l'anime è ispirato.