Night Gai prende vita con questa meravigliosa statua da collezione

Gai Maito, uno dei maestri della serie Naruto è stato spesso considerato inferiore a molti ninja del Villaggio della Foglia. Avendo insegnato numerose tecniche al suo allievo prediletto Rock Lee, molto simile a lui, è stato inizialmente sottovalutato sconvolgendo poi i fan in diverse occasioni, soprattutto nello scontro con Madara Uchiha.

Serie divenute pilastri del mondo del fumetto giapponese, come Naruto, ONE PIECE, Dragon Ball, hanno raccolto nel corso degli anni quantità infinite di merchandise legato ai personaggi più importanti ed accattivanti. Se vi dicessero che tra una bellissima statua di Goku Ultra Istinto ed una spettacolare dell'imperatore Kaido potreste trovare una figure dedicata al simpatico maestro Gai Maito di Naruto, sia per qualità che attenzione ai dettagli, ci credereste?

Beh l'ultima creazione di Singularity Workshop non lascia alcun dubbio a riguardo, la loro rappresentazione di Night Gai, o Gai della Notte se si preferisce, è meravigliosa. L'utente @Jurrasen ha condiviso su Reddit una doppia immagine ritraente il ninja durante una delle scene dello scontro con Madara, e mostrando nella foto di destra anche come i led, presenti sulla figure, riescano a trasmettere meglio la potenza di questa tecnica proibita.

Ricordiamo che Gai ha utilizzando questo Taijutsu per respingere la minaccia di Madara Uchiha, e che in seguito allo scontro ha perso l'uso delle gambe. Nonostante tutto nella serie di Boruto Gai si è mostrato senza rimpianti, orgoglioso di aver difeso ciò che ama con tutte le sue forze.